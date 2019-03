View this post on Instagram

Amigos, con ustedes la noticia del año: acostumbrada a hacer camino a andar, la gran @reymar_perdomo decidió venirse a vivir a Bogotá. Pongo las manos en el fuego por ella. Si quieren que ofrezca lecciones de música a sus hijos, aun a ustedes, contáctenla en su cuenta, @reymar_perdomo . Tendrán el honor de recibir clases de la profesora más humana, talentosa y sencilla del mundo: la mujer que contó su historia en una canción inolvidable, llena de verdad, que ya nos pertenece a todos; la mujer a la que le basta andar con una única arma, su ukelele, para no dejarse derrotar por la vida. Bienvenida a Colombia, Reymar. Que acá puedas cumplir todos tus sueños. Y que tus sueños sean tan grandes como tu talento y tu bondad.