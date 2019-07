El tema se llama ‘Malo’ y, según su equipo de prensa, está inspirado en la actual pareja de ‘Exotic’, Valeria Gutiérrez, la amiga de Marcela con la que él le puso los ‘cachos’, como se supo tras un video en el que la ‘afectada’ pateaba la puerta de un lugar en el que aparentemente estaban los ‘infieles’.

“Ayer me escribió tu amiga, me preguntó que si estaba contigo, se me hizo raro que me hablara a esa hora. Espera, ¿por qué lloras? Me equivoqué que iba a ser un amor de horas y ahora no sale de mi mente”, dice parte de la canción.

No obstante, también hay unas líneas en las que ‘Exotic’ no solo se culpa a él de lo sucedido, sino a su ahora expareja.

“Sé que tengo el papel de malo, pero los dos somos culpables: tú ya no estabas para mí, yo tampoco para ti. Tú y yo nos alejamos. Dame un minuto, para explicarte, tú eras hielo y ella supo calentarme y, aunque no quiera compararte, lo nuestro era costumbre y ahora he vuelto a enamorarme”, se escucha.

Asimismo, intenta referirse a una situación pasada a esta y de la que no da mayores detalles, como se puede escuchar en el video de ‘Malo’, que aparece a continuación y que ‘Exotic’ hizo porque, dice: “No soy persona de dar entrevistas, por ello preferí expresarme a través de la música”.

Cabe mencionar que esta canción aparece varios días después de que Marcela también aprovechara el polémico caso para sacar una mezcla y de que ella hablara del hecho en una entrevista con ‘La red’, mientras su ex y su amiga oficializaban su relación.