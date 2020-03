“Debido a la emergencia sanitaria declarada por el gobernador de Florida y las líneas de actuación de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) por COVID-19, es imposible para la ciudad otorgar el acceso a Bayfront Park por el momento”, indicó el equipo del festival en sus redes sociales.

Y agregaron en el comunicado: “No hay mayor prioridad para nosotros que la salud, la seguridad y el bienestar físico de cada uno de ustedes, junto a todos los involucrados en la producción del evento”.

El Ultra de Miami iba a reunir a los principales artistas del género como David Guetta, Martin Garrix, Armin van Buuren y Kygo, y volvía a pleno centro de la ciudad, después de que el año pasado se celebrara por primera vez en Cayo Vizcaíno.

La decisión, que ya se esperaba desde hace días, también fue confirmada por el alcalde de la ciudad, Francis Suárez, en una rueda de prensa en la que indicó que también se ha cancelado la aprobación de permisos para la celebración del Festival de la Calle Ocho, que comenzaba el 15 de marzo.

Suárez argumentó que este tipo de aglomeraciones grandes puede aumentar el contagio debido a la proximidad y los “contactos directos” que se producen entre los participantes en este tipo de eventos que atraen a más de 25.000 personas.

“Esta decisión no debe causar alarma o pánico, ya que lo estamos haciendo por precaución debido a la expansión del coronavirus”, explicó Suárez.

La celebración se pospuso hasta el 26 de marzo de 2021.

Por otro lado, los organizadores del foro eMerge Américas, previsto para el mes de abril y que pretende ser un “puente” entre Estados Unidos y América Latina para todo lo que se refiere a tecnología e innovación, pospusieron la cita para noviembre.

“Debido a las precauciones globales para el coronavirus COVID-19, la declaración de emergencia de salud pública del estado de Florida, y sobre la base de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, posponemos nuestro evento de 16.000 asistentes para el 4 al 5 de noviembre de 2020”, dice el comunicado con fecha de hoy (6 de marzo).

Due to global precautions for the coronavirus, the state of Florida’s public health emergency declaration, and building upon recommendations from the World Health Organization, we are postponing the eMerge Americas conference November 4-5, 2020. pic.twitter.com/JqILqnesFU

— eMerge Americas (@eMergeAmericas) March 6, 2020