El reconocido creador de contenido para redes sociales, Camilo Triana, abrió su corazón y habló sobre episodios significativos de su vida. Aseguró encontrarse en una situación difícil con otro hombre, mostrando su reticencia a abrir las puertas de su vida a alguien más, pero confesó estar profundamente enamorado.

“Es complicado. Estamos saliendo y desde el principio tuvimos claro que no buscaríamos una relación duradera, ya que ninguno de los dos estaba abierto a comprometerse. Teníamos dos opciones: abrirnos completamente o disfrutar de lo que surja. Acordamos llevar las cosas con calma y disfrutar el momento. Sin embargo, las circunstancias se salieron de control y ahora estoy aún más enamorado”, aseguró Triana.

Camilo reflexionó sobre la posibilidad de iniciar una relación. “Soy una apasionada del amor, pero lo difícil llega cuando enfrentamos el desamor. En este momento de mi vida, no puedo abrirle las puertas a alguien. Si decido estar con alguien, será para entregarle mi cien por ciento, no para darle menos”, compartió. El hombre en cuestión es un abogado con el que está evaluando la posibilidad de iniciar una relación.

Para ver la entrevista completa, puedes acceder al siguiente enlace:

Sin embargo, Triana afirmó rotundamente que no volverá a mostrar públicamente sus relaciones sentimentales en las redes sociales. “Ya pasé por ese lugar negativo, donde tanto él como yo fuimos objeto de ataques. En este momento, no deseo exponer mi relación al escrutinio público”, afirmó.

Además, durante la entrevista, Camilo Triana hizo referencia a su relación previa con el ‘influencer’ ‘Juanda’, quien reapareció luego de una crisis con su salud mental, con quien estuvo en pareja hasta hace algunos meses. “Desde el día en que Juan David me dijo ‘no más’, no he vuelto a buscarlo, y él tampoco. No tuvimos una relación tóxica, pero cuando uno discute en medio de la rabia, se dicen cosas que no deberían decirse. Prefiero un puño en lugar de palabras ofensivas”, dijo.

