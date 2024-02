A pesar de las polémicas que han salido por las rutinas de Camilo Sánchez y Camilo Pardo con su show llamado ‘Fucks News’, se han convertido en personajes reconocidos en Colombia y cada vez toman más popularidad. Pero aparte del síndrome de Tourette de Sánchez, no se habían conocido muchos detalles de su novia Valeria Triana.

Pero en una entrevista que dio al personaje ‘Juanpis’ González, interpretado por el comediante Alejandro Riaño, salieron a flote muchos aspectos que expusieron mucho más la vida privada del joven. Pero por ser en un ambiente de comedia, así sea de ‘humor ácido’, se manejaron de la mejor forma hacia el público y la audiencia.

¿Cuál es el trastorno de la novia de Camilo Sánchez?

En medio del show y mientras Camilo contaba cómo era su relación abierta con Valeria, la invitaron a subir al escenario y ella se notó muy apenada. Pero el anfitrión y el público no esperaban que contaran que ella tiene ansiedad social, algo que llevó a entrar más en detalle sobre la relación.

El comediante entrevistado dijo: “Valeria tiene ansiedad, debí pensarlo antes de invitarla a pasar”, a lo que ella respondió: “Tengo ansiedad social”. Ante esto, ‘Juanpis’ se sorprendió, pero supo llevar la conversación con su acostumbrado estilo: “¿Tienes ansiedad social? ¡Mie…, esto es un mie… todo (risas)!”.

El entrevistador pidió a Valeria que le contara lo que pasa con su ansiedad social y ella, dijo que lo resolvía quitándose las gafas y que así podía manejar esta entrevista frente a un teatro lleno y viéndola: “Así no los veo y no me da tanta…”. Pero en ese momento nació otra duda, ya que aparte de tener una relación abierta, eventualmente asisten a bares ‘swinger’ para hacer intercambio de parejas y eso fue lo que preguntó ‘Juanpis’ González, a lo que ella contestó:

“Es diferente porque voy mentalizada a estar con Camilo… Igual, hace rato no vamos… Hace ratico, pero es una buena experiencia”.

Las bromas y risas siguieron, como pasa en el programa ‘Juanpis Live Show’, pero esta vez con temas un poco más serios.

¿Por qué Camilo Sánchez y su novia no tendrán hijos?

Otra vez salió un asunto polémico cuando le preguntaron a la joven Valeria si pensaba en tener hijos con Camilo y los dos fueron tajantes para decir que no lo piensan y tienen razones de peso. Primero habló el integrante de ‘Fucks News’ y después su novia:

– Camilo: “Imagínese tener un hijo con ansiedad, sería una cosa [risas]… me parece muy bonito lo de tener un hijo, eso de ser papá. Pero me daría mucho miedo que un niño saliera con Tourette. Porque podría ser un poco más fuerte que el mío y a mí me fue bien, empecé a hacer comedia, pero a él [eventual hijo] de pronto se trauma y le da muy duro. Por eso decidí no tener hijos”. – Valeria: “Igual, yo soy melliza, entonces hay posibilidad de que sean dos”.

Mamá de Camilo Sánchez no está de acuerdo de la relación con su novia

Un rato después y siguiendo por las revelaciones personales, subieron al escenario los padres y el hermano menor de Camilo Sánchez y una de las primeras preguntas de ‘Juanpis’ fue sobre la relación abierta y las prácticas que ellos cuentan sin filtros. Pues la señora Liliana Forero también fue directa para responder:

“Camilo sabe que no estoy de acuerdo, para nada, de su relación abierta… Camilo sabe y le he dicho a Valeria… Allá ellos, él tiene 27 años y no me puedo meter en eso, pero no estoy de acuerdo porque no me parece que hay amor en eso”.

Así como la madre de Camilo Sánchez dijo que respeta las decisiones que tome, él también confesó que siempre ha tenido el apoyo en todos los aspectos de su vida personal, a pesar de que en la relación abierta que lleva con Valeria Triana no sea igual. Y este solo fue uno de los tantos temas que mencionaron en esta entrevista tan particular y con muchas confesiones.

