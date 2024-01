Camilo Sánchez se dio a conocer gracias a programas de comedia en televisión como ‘Sábados felices’, para luego compartir su contenido por medio de sus redes sociales con el nombre de ‘Con ánimo de ofender’. Pero, definitivamente, el programa que más ha dado de qué hablar, ha sido ‘Fucks News’.

Sánchez no solamente ha sido comentado en redes sociales por su irreverente programa, sino que también ha tenido problemas legales. Incluso Alejandra Azcárate ha querido demandar el programa.

Pero con sus relaciones amorosas suele ser mucho más privado, al menos hasta ahora, que reveló detalles en una entrevista con Los40. Para nadie es un secreto que su nivel de popularidad le ha permitido conocer diferentes mujeres con quien ha mantenido relaciones sentimentales.

Confesó que antes de su relación actual le fue infiel a cada mujer que estuvo con él, detalle que no lo hacía sentir orgulloso. Sin embargo, con esta última relación abierta, no solo se dio cuenta de que era más feliz, sino que también podía dejar de ser tan celoso:

“Para mí, tener una relación abierta ha sido muy chévere porque he aprendido muchas cosas. Yo antes era muy celoso y muy posesivo y esta relación me ha enseñado a desprenderme de esas cosas, a ser más seguro de mí mismo, entonces, para mí, funciona”.

Lo más gracioso llegó cuando confesó si era infiel o no, ahora con esta nueva modalidad de relación:

“Yo en todas mis relaciones anteriores fui infiel, puse mucho cacho. Uno se siente muy mal cuando lo pillan. No hay nada más horrible que el cargo de conciencia cuando al otro día dice la novia: ‘Ay amor, buenos días’. Ahora nosotros sabemos con quién estamos y no nos decimos mentiras y eso es chévere, no nos ocultamos”, terminó de contar el comediante.

