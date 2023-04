El próximo 6 de mayo, Camila Parker será coronada como reina consorte. Durante las últimas semanas, uno de los temas tendencia en la realeza, ha sido el ataque del príncipe Harry contra la esposa de su padre, el rey Carlos III.

A través del libro de memorias, el hijo menor de Lady Di, lanzó fuertes declaraciones contra la familia real británica, especialmente contra la aristócrata de 75 años, quien fue amante de Carlos durante 30 años, desde antes y después de la boda con la princesa de Gales.

¿Qué dijo el príncipe Harry sobre Camila?

Las declaraciones de Harry desataron toda una controversia, pues aseguró que su madrastra se convirtió en peligrosa por su necesidad de lavar su imagen de villana. “Yo quería que Camila fuera feliz. Si era feliz, era menos peligrosa al no sentir la necesidad de rehabilitar su imagen. Luego se volvió peligrosa debido a las conexiones que forjó dentro de la prensa británica. Había una disposición en ambos lados para intercambiar información. Y con una familia construida sobre la jerarquía, y con ella en camino a ser reina consorte, quedaron muchos cadáveres en el camino. Camilla me sacrificó en su altar personal de relaciones públicas”, detalló en su libro.

De igual manera, aseguró que junto con su hermano Guillermo, no querían que su padre se casara con ella. “Guillermo y yo queríamos que nuestro padre fuera feliz, pero le pedimos que no se casara. No pensamos que fuera necesario. Pensamos que iba a causar más daño que bien. Él eligió hacerlo. Fue su decisión. Y han sido felices hasta la fecha. Solo que esa felicidad implicó un daño colateral”, dijo en una entrevista con Anderson Cooper en 60 Minutes (CBS).

También, agregó: “recuerdo haberme preguntado… si ella sería cruel conmigo; si sería como todas las madrastras malvadas de las historias”.

Así reaccionó Camila a los comentarios del príncipe Harry

Después de varias semanas de silencio, salió a la luz la supuesta reacción que habría tenido Camila a esos ataques donde el príncipe Harry la acusó, además, de haber filtrado información falsa sobre él y su esposa Meghan Markle.

Lady Landsdowne, amiga íntima de la reina consorte, fue quien reveló cuál fue la reacción de Camila. “Por supuesto que le duele”, dijo, refiriéndose a cómo recibió las palabras del hijo de su esposo. Sin embargo, aunque le dolió esa actitud, resaltó que la reina no se deja afectar por nada. “Su filosofía siempre ha sido: ‘no le des importancia y acabará pasando”.

Durante la ceremonia de coronación, Camila contará con la presencia de su amiga Lady Landowne. “Ella es leal a sus amigos y eso se reflejará en quiénes la acompañarán en al gran día. Quiere ser leal a las personas que la han apoyado”, se lee en un reportaje del diario Sunday Times.