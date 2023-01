Unas semanas antes de que finalizara la Copa Mundial de Fútbol en Qatar, muchos fanáticos del fútbol y la farándula creían que el deportista Rodrigo De Paul y su expareja Camila Homs, madre de sus dos hijos, tenían una buena relación por el bienestar de los pequeños.

Lo que se supo luego del campeonato, y de las imágenes que compartió el futbolista con su novia Tini Stoessel, según la prensa argentina, fue la existencia de unas supuestas conversaciones donde la modelo y presentadora amenazaba al jugador de la Selección, quien habría decido poner una denuncia en su contra por ‘amenazas y hostigamiento’.

Mensajes de Camila Homs y Rodrigo De Paul

El programa Intrusos de América TV reveló supuestas frases que envió la mujer al deportista de 28 años por WhatsApp. “Todavía no me conocés. Y tampoco conocés a la gente que me rodea. Yo me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mierda que sos más que por ser campeón del mundo. No vas a tener paz. En las amenazas y extorsión también se la nombra a Tini. Las amenazas empezaron con Tini. Cuando Rodrigo recibe un mensaje muy fuerte, para no usar otra palabra, con respecto a los hijos ahí decidió hablar con los abogados”, dijo la periodista Maite Peñoñori.

Camila Homs rompe el silencio sobre Rodrigo De Paul

La madre de Francesca y Bautista habló sobre la supuesta denuncia, y aseguró que no había recibido, hasta el momento, ninguna notificación por parte de su ex. “No, no recibí ninguna notificación así que no te puedo hablar del tema, porque no recibí nada. La verdad es que no sé, la verdad que no tengo ganas de hablar de este tema ahora. Lo del 2022 quedará para atrás y nada, adelante con todo el 2023. Me han golpeado mucho, pero bueno, no sé cómo se me verá, pero me siento bárbara, disfrutando de este momento”, dijo para el programa Intrusos de América Tv.