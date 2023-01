Ahora, el nombre de otro cantante entró al panorama y lo relacionan sentimentalmente con la artista de 23 años. Se trata del colombiano Sebastián Yatra, quien no hace pública una relación sentimental desde el 2020, cuando finalizó su amor con la argentina Tini Stoessel, su novia durante dos años.

(Vea también: Sebastián Yatra, ¿la manzana de la discordia entre cantante española y su ahora exnovio?)

Historia entre Sebastián Yatra y Aitana

La primera vez que los dos artistas se cruzaron fue en ‘Operación Triunfo’, reality español donde Aitana participó antes de ser famosa. Allí, Yatra fue invitado a cantar. Hace unos meses, la española y el colombiano contaron su versión de los hechos cuando se reencontraron, esta vez como jurados de ‘La Voz’.

“Él fue a cantar de invitado, entonces estaba cantando a todo el mundo y cuando vino a los finalistas se me acercó un montón y así en plan superchulo, y yo me tuve que tirar un poco para atrás en plan ‘tranquilo’, pero lo hizo con toda su buena fe”, dijo ella. “Yo ni me enteré… chequeo Twitter como a las tres horas y toda España: ‘¡Aléjate de Aitana!’. Yo me fui para Colombia al día siguiente gracias a Dios”, recordó Sebastián sobre lo sucedido, hace más de cuatro años.

Hasta entonces, los colegas y amigos han colaborado musicalmente en dos ocasiones. La primera vez fue a finales del 2020, con la canción Corazón sin vida. En mayo de 2022 publicaron Las dudas. Desde que se conocieron, siempre han dejado en claro que tienen una bonita amistad, incluso aseguran ser ‘mejores amigos’, pero las especulaciones de sus fanáticos de ‘ algo más’, nunca cesan.

¿Sebastián Yatra le dedicó canción a Aitana?

La soltería del paisa de 28 años, y el aparente rompimiento de la española de 23, ha hecho renacer la esperanza de los internautas, que siguen ilusionados con un romance entre ellos. Incluso, algunos tratan de ‘atar cabos’ y revisan las entrevistas en que el colombiano habla sobre sus composiciones.

(Lea también: Sebastián Yatra habló sobre supuesto romance con Aislinn, hija de Eugenio Derbez)

De lo que más se habla en estos momentos es que ‘Cristina’, canción que Yatra lanzó en 2019, donde su exnovia Tini fue la modelo del videoclip, no habría sido realmente compuesta para la argentina. Las hipótesis de los usuarios de internet apuntan a que Aitana habría sido la musa del colombiano para aquel tema. Lo que sí ha dejado claro Yatra, es que la mujer de quien habla en la composición, en este caso Cristina, sí existe. “No es Tini, ella se llama Martina”, dijo en una entrevista.

Y cuando le preguntan por la española solo asegura, “con Aitana grabamos una canción juntos, ella es lo máximo, super talentosa. A ella no, no le dicen Cristina”. Solo se conoce que, hace un tiempo, un amigo de la artista subió un video llamándola por ambos nombres en tono de broma. “Es para Aitana, porque cuando Yatra tenía 23 y Aitana tenía 19, no podría ser Tini ya que ella tenía 21″, “La única que coincide que tenía 19 cuando él tenía 23, es Aitana. Y el productor de Aitana lo dijo”, “Pero Yatra no tenia 23 cuando saco la canción, no pero sí cuando se conocieron”, reaccionaron algunos usuarios ‘haciendo cuentas’ de las edades de los artistas en cuestión.