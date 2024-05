Camila Avella, fue la participante colombiana que concursó en el pasado Miss Universo, siendo mamá de una niña llamada Amelia Kamle y marcando un hito en el certamen de belleza.

(Vea también: Miss Universo Colombia 2024: las 30 candidatas que disputarán la corona este 2 de junio)

El año pasado, la sede del certamen fue en San Salvador (ver mapa), lugar en el que la reina oriunda del departamento de Casanare quedó en el ‘top’ 5 de las mujeres más bellas del universo.

Avella se prepara para este domingo 2 de junio en Barranquilla entregar el título a la nueva Miss Universo Colombia 2024 que representará al país en el certamen de belleza universal que se llevará a cabo en Ciudad de México.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Camila Avella M🌞 (@camiavellam)

Camila Avella habló sobre el trato que le dieron en Miss Universo

La modelo contó en ‘Buen día, Colombia’, de RCN, cómo era el trato de sus compañeras en el certamen de belleza y si le “tiraban duro”, según pregunta de un presentador del programa.

“En mi caso, pude compartir con niñas extremadamente lindas y muy buenas personas, obviamente que la inseguridad que tenemos las mujeres la podemos reflejar en otras, sin hacerlo de aposta. Pero, recibí muchos comentarios pasivo-agresivos, por parte de algunas pero no me afectaban emocionalmente”, contó Avella.

Al referirse a las comentarios, la reina comentó:

“Una de ellas me dijo: ‘Qué pesar dejar a tu hija Amelia sola, abandonada’ Entonces yo no hacía caso y no entraba a defenderme porque no estaba en disposición de hacerlo”, dijo la casanarense.

Luego, comentó: “Tengo muy claro lo buena madre y esposa que soy y ese tipo de comentarios no me afectaban. Si la próxima reina no llega con inteligencia emocional a este reinado no sirve“.

Lee También

Avella, también habló sobre su participación en Miss Universo: “Yo solo esperaba pasar al ‘top’ 16, lo demás para mí era ganancia y eso era importante. Lo que venga, lo que Dios quiera y me lo gocé, nada, solté, me dio muchos nervios y la responsabilidad de dejar a Colombia en lo más alto era importante “.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Willy Melean (@willymelean)

“Las tres mujeres que estaban ahí se lo merecían. Lo que me llevó del concurso es que gané, experiencia, visibilidad y el poder representar a mi país y ya lo que venga es ganancia absoluta“, dijo Avella.

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.