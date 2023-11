Camila Avella retornó al país en la tarde del viernes 24 de noviembre luego de su participación en Miss Universo, celebrado en El Salvador, concurso de belleza en el que tuvo una honrosa participación en el top 5.

(Vea también: “Dios mío, me estoy muriendo” y otros memes de la eliminación de Colombia en Miss Universo)

A su arribo al aeropuerto Alfonso Bonilla Aragón, de Cali, la reina de los colombianos pasó varios filtros en compañía de su esposo y llegó el momento tan esperado para ella, reencontrarse con su pequeña hija de dos años de edad, Amelia, luego de cerca de 15 días que estuvieron alejadas por los compromisos de su madre en el certamen de belleza.

Cuando vio llegar a su mamá, Amelia corrió a sus brazos y la reina de belleza se mostró muy emocinada y no dudo en devolverle el gesto planeado por su familiares con un gran abrazo y un beso, en el que también participó su esposo y padre de la niña, el empresario Nassif Kamle.

Acá, las emotivas imágenes:

En entrevista con El Heraldo, reconoció el triunfo de las otras concursantes, pero sintió que le faltó un poco de apoyo por parte de sus compatriotas para hacer mayor eco a su participación en el reinado.

“[…] Al principio sí me dio como un poco duro el no tener el apoyo de muchos colombianos, porque lo que yo veía por mis demás compañeras es que por ejemplo, en Venezuela, en Nicaragua, en El Salvador, muchas de ellas sus países, se desvivían por apoyarlas y por mi parte no sentí tanto ese apoyo. Yo tuve que irme ganando ese apoyo poquito a poquito”, dijo en diálogo con el periódico.