Queridos amigos, hasta hoy los acompaño en @caracol_radio. Me despido de #DosYPunto y cierro un ciclo más en mi vida laboral. Mi gratitud y cariño al equipo que hizo parte de este proyecto, a mis compañeros en Caracol, y a tantos queridos oyentes y seguidores que han estado ahí, conmigo. ¡Gracias y hasta pronto!

A post shared by Diana Montoya (@dianaememedia) on Oct 19, 2018 at 11:57am PDT