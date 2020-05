View this post on Instagram

No puedo más de la risa jaajajaja jajajajajajajaajajajaja, Mi mamá toda posuda… pero lo que no había visto era tremenda cucaracha🦟🤢🤮 ELLA LE TIENE FOBIA A LAS CUCARACHAS, lloro y todo jajajajaja😂🤣🤣🤣 y yo me puedo morirrr si veo una 🤮🤮🤮 @alexa_mena1