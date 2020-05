View this post on Instagram

Tatán Mejía desmiente que el matrimonio es una “mierda”😱. . Asimismo, mencionó que encontró la manera de convivir con su esposa, Maleja Restrepo, y qué fue gracias a la comunicación🤩. . . . #rechismestatanmejia #tatánmejía #tatanmejia #malejarestrepo #malejarestrepofans #tatanmejiaoficial #bogota #colombia #rechismes