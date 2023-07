Según informa el New York Post, Britney Spears se encontraba en Las Vegas junto a su familia celebrando el aniversario de su boda en el restaurante Catch, del hotel ARIA.

Allí se encontraba el jugador de la NBA Victor Wembanyama, uno de sus favoritos. La artista, llena de emoción, se acercó a su mesa para solicitarle una foto, pero lo que comenzó como una petición de una fanática, terminó en que el jefe de seguridad del deportista golpeó a la cantante, incluso llegando a hacerle volar sus gafas.

Un testigo entrevistado por el medio TMZ relató que antes de golpear a Britney en el rostro el guardia de seguridad también le había dado un golpe en la mano cuando ella intentó tocar el hombro del jugador.

Las autoridades no consideraron el incidente como un caso criminal, ya que el director de seguridad, Damian Smith, reaccionó creyendo que el jugador necesitaba protección.

Britney Spears ha compartido su versión de los hechos a través de su cuenta de Instagram, recordando que las experiencias traumáticas no le son ajenas:

“Las experiencias traumáticas no son nuevas para mí y he tenido una buena cantidad de ellas. No estaba preparada para lo que me pasó anoche. Decidí acercarme a él y felicitarlo por su éxito. Fue muy fuerte, así que le di un golpecito en el hombro para llamar su atención”, expresó la artista.

Victor Wembanyama, el novato prometedor de la NBA y jugador de los San Antonio Spurs, ha dado su versión de los hechos sobre el incidente con Britney Spears. En una entrevista con Cassidy Hubarth, de ESPN, el alero francés explicó cómo ocurrió el incidente en el restaurante Catch del Hotel ARIA.

“Vi las noticias esta mañana, me desperté con unas llamadas. Algo pasó mientras iba caminando con la seguridad hacia un restaurante… Una persona me habló, pero la seguridad no se detuvo y esa persona me sujeto por atrás, no vi quién era y mi seguridad la hizo a un lado”.