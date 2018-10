Ella interpretó ‘Piel morena’ y lució el llamativo brasier que la cantante mexicana portó en el video de una de sus canciones más reconocidas. Ese accesorio causó cientos de opiniones en redes sociales y entre los jurados del programa.

Amparo Grisales fue dura con su crítica a la participante. “Te volviste gata en el tejado persiguiendo a otro gato todo el tiempo. Estabas demasiado nasal, demasiado desafinada. Un poco desastrosa”, aseguró Grisales.

Por su parte, César Scola salió en defensa de la joven y dijo: “Yo disfruté mucho tu participación”. Enseguida, Amparo contrapunteó al otro jurado y le reclamó: “O sea, no viste los desafines, ni que fue todo el tiempo nasal”. Scola concluyó: “Es adorable”, y Grisales agregó: “Es que una cosa es ser adorable y otra cosa es ser Thalia”.

Finalmente, Scola le preguntó a Pipe Bueno: “¿Agua fría o agua caliente?”. Ese comentario le disgustó a Amparo, quien sentenció: “Ay, que bobada. Hoy están insoportables”. Muchos televidentes de ‘Yo me llamo’ asumieron los comentarios de Grisales como muestra de celos por la belleza de la participante. Esta fue su presentación y algunos comentarios que generó en redes su vestimenta:

@Amparo_Grisales Me parece que para su edad se ve regia, me gusta su seguridad, valoro su amor por los animales, pero… debe aprender a ser mas tolerante y respetar la opinión de sus compañeros de yo me llamo, no deja hablar, es caprichosa, atrevida y envidiosa con Thalia.

— Claudia Peña Valencia (@clapapeva21) October 25, 2018