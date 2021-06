En sus declaraciones, el comediante, cuyo nombre real es Frey Eduardo Quintero, incluso, explicó de dónde salió la historia de la ruptura, al tiempo que reconoció que sí tuvo un pequeño inconveniente con su pareja.

(Vea también: Hassam dice por qué se fue de ‘Sábados felices’ y volvió, en 49 años del programa)

Lo dicho por ‘Boyacomán’ se puede escuchar en este video de Pulzo, donde también relató si tiene planes de boda con la modelo, por la que decían que andaba cabizbajo, y si ya le pidió la mano. Cuando se refería al tema del matrimonio, incluso, bromeó y hasta ‘se hizo el loco’, fingiendo que se le había cortado la comunicación.

La pareja tuvo un disgusto, que no fue irreconciliable como algunos creían, y se dejó de seguir en sus redes sociales; eso hizo que algunos pensaran que habían terminado.

“La gente está pendiente de si uno sigue o no sigue. Yo creo que eso es lo que hace todo el mundo cuando pelea, te apuesto que tú te peleas y de das ‘dejar de seguir’, así sea una peleita boba; uno a veces es inmaduro. Pero uno a veces no se fija que hay gente que lo está mirando y, entonces, se armó el revuelo de que nos habíamos separado y, no, era una peleita. Gracias a Dios estamos bien”, confesó el famoso en este medio, como se escucha en el video de esta nota.