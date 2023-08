Y después de todos los memes y la campaña de promoción casera que le hicieron los fans del personaje, por fin tenemos el estreno en los cines del mundo de Blue Beetle, el que será el primer superhéroe latino del Universo Cinematográfico de DC.

Evidentemente, no venimos a contarte ningún spoiler que pueda arruinar la experiencia si es que aún no has visto la cinta, producción que por cierto ha sido bien recibida tanto por críticos como por el mismo público, una situación un tanto más alivianadora para los fans luego de los terribles resultados de Black Adam, Shazam y de Flash.

Jaime Reyes es un joven con rasgos latinos que se convierte en el protector cósmico Blue Beetle, hay actores latinos como Bruna Marquezine, Adriana Barraza y Damián Alcázar, e incluso en el soundtrack encontramos canciones de Luis Miguel, Selena Quintanilla y también de Soda Estéreo, pero uno de los detalles que más gustó a los fans es el homenaje al superhéroe más conocido de México, el Chapulín Colorado.

Es el trabajo de un estudio de animación llamado Acho Studio que deslumbra por el cariño a ambos personajes. Por medio de su cuenta de Instagram, han compartido lo emocionante que fue trabajar en una animación stop motion que se puede ver en algún momento de la cinta, en estos segundos vemos a Blue Beetle sumergirse en el mundo fantasioso y conocido de El Chapulín Colorado.

Un par de detalles

Lo anterior emocionó mucho a los fans, pues vuelve oficialmente canon a Chespirito y sobre todo a El Chapulín Colorado en DC, es decir, el héroe es reconocido en el mismo universo en donde conviven héroes como Superman o Batman.

En el video y en la escena completa vemos a Blue Beetle convivir con el héroe mexicano en lo que pareciera ser la vecindad del Chavo del 8, otro de los icónicos personajes de Chespirito y que forma parte de la infancia de muchos latinos.

Blue Beetle es la última producción de DC y Warner y que en un inicio, solo estaba pensada para contemplar su estreno en HBO Max, pero que al poco tiempo y con la llegada de James Gunn, se decidió un lanzamiento global en cines y aunque no se nota que consiga números espectaculares, es refrescante ver que se trata de una película hecha con cariño.