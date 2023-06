Fue ayer que por fin se dieron noticias oficiales relacionadas con el futuro en el cine de DC Comics. Desde el anuncio de que James Gunn sería el encargado de darle forma al nuevo universo de películas de la editorial, también se reveló que él mismo sería el escritor y director de la nueva cinta de Superman llamada ‘Superman Legacy’.

Siendo un nuevo universo y alejándonos por completo de lo visto en años recientes, la elección de nuevos actores para interpretar a nuestros héroes favoritos era obligatoria y por fin sabemos quién será el nuevo Superman y su novia, la periodista Lois Lane. David Corenswet es el nuevo encargado de llevar la capa, mientras que para el interés amoroso de Clark, la elegida es Rachel Brosnahan.

Estos dos son los primeros actores confirmados para protagonizar la nueva película de Superman en los cines, esta tiene un estreno previsto para el 2025 y será la primera de una nueva línea de historias interconectadas.

Se trata de un actor nacido en los Estados Unidos en 1993 y que a su corta edad se ha llegado a destacar principalmente en series de TV y de streaming siendo las más conocidas:

Su carrera en el cine apenas va a despegando y ello lo deja ver con su participación en la película del 2022 ‘Pearl’, y bueno, su primer gran protagónico será como Clark Kent el alienígena de Kriptón que aterriza en la Tierra.

La elección de Gunn ha recibido críticas mixtas por parte de los fanáticos y es que muchos son los seguidores del héroe que aún no conciben que otra persona que no sea Henry Cavill sea Superman, cualquier forma, muchos también le han dado su voto de confianza y hay que recordar que al menos en el género de los superhéroes, Gunn no nos ha dado malas películas en lo absoluto.

Accurate! (They are not only both incredible actors, but also wonderful people). https://t.co/1FtwYIDeYj

— James Gunn (@JamesGunn) June 27, 2023