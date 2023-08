Por supuesto que para nadie es una sorpresa que varios artistas tengas sus rituales o algunos amuletos que usen con frecuencia, pues esto dan suerte y éxito en su carrera. Luis Miguel es el claro ejemplo de lo anterior, el cantante que actualmente está de gira por América Latina, se le ha visto usando un amuleto que por supuesto, le estaría dando el éxito merecido en estos últimos tres meses.

Luis Miguel siempre ha sido una persona simple en cuanto a su persona, usando conjuntos y trajes muy elegantes y funcionales, pero que no salían mucho de lo tradicional, tampoco se le ha visto con gran cantidad de accesorios, pero es que en su más reciente gira, se le ha visto usando una medalla de Cristo que le dio su madre Marcela Basteri y que le ha funcionado muy bien como amuleto de buena suerte.

El momento en el que recibe la joya de manos de su madre fue retratado inclusive en la bioserie de Netflix, un pequeño Luis Miguel la recibe muy joven y su círculo más cercano menciona que viaja a todos lados con este detalle. Tal vez no lo utilice con mucha frecuencia, posiblemente para no desgastarlo, pero afirman que para el artista es muy especial y que no ha recibido ninguna modificación desde que tiene esta medalla.

La suerte del Sol

Actualmente, se encuentra dando las últimas fechas confirmadas en Argentina, lugar donde ha iniciado con buenas y malas como el rumor de que usaba dobles en sus presentaciones o la preocupación de los fans por su más reciente cambio físico, sin embargo, lo anterior ya ha sido desmentido por una de las personalidades más reconocidas del país.

Fuera de ello, lo cierto es que los fans en su mayoría han quedado fascinados con la habilidad que tiene el artista de seguir dando un show espectacular de poco más de dos horas. Su recorrido ahora contempla a Chile y más tarde a México, el país que lo vio crecer y en el que hizo carrera y conseguiría los mejores momentos de su faceta artística.

Lee También

Ahora ya se sabe que también recibe ayuda de una persona muy especial para él y que como en la serie hemos podido apreciar, no ha sabido nada de ella desde hace ya más de 30 años.