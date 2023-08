Hace cuestión de pocos días, te hablábamos de la opinión de Mhoni Vidente sobre la reciente relación del cantante Luis Miguel y su ahora nueva novia, Paloma Cuevas, ella mencionaba que esa relación no duraría mucho debido al estilo de vida que tiene el artista y ¿Tenía razón?

Luis Miguel actualmente sigue con su gira alrededor de América Latina y México, en estos momentos se encuentra aun dando las últimas fechas en Argentina y fue en su última presentación en la Movistar Arena, que detuvo por unos segundos el show para, en acto de caballerosidad, saludar cariñosamente a Mirtha Legrand quien es una de las conductoras más reconocidas del país.

A sus 96 fue invitada especialmente por Luis Mi para asistir y esta no perdió la oportunidad obviamente, narra que el concierto dado por el artista fue sencillamente, magistral, y deja fuera de dudas que se tratara del artista original, esto lo mencionamos, ya que en los últimos días, rumores circulaban sobre si Luis Miguel utilizaba algún doble en sus presentaciones.

Cantó dos horas y media. Había más de 20 mil personas… Impresionante. Yo ya me estaba yendo porque me dijeron que me convenía salir antes por la cantidad de gente y hay que estar con cuidado, estoy con custodios… Entonces me dicen, ‘Vuelva, vuelva’… Me dio una rosa blanca y me dio tres besos.