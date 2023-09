El artista musical enfrenta un proceso legal por agresión contra su ex pareja, reapareció y se filtró un video en el que rapea y canta desde un centro de reclusión carcelario.

El rapero nariñense Esteban Camilo Hoyos, más conocido como ‘Big Stan’, reapareció en redes sociales, luego de ser interceptado y capturado por uniformados cuando pretendía abordar un vuelo el pasado 1 de septiembre.

Un polémico video se filtró, Big Stan rapea y canta, además envía un mensaje en sus rimas, al parecer defiende su inocencia. Actualmente enfrenta un proceso legal en su contra por agresión física a su ex pareja sentimental.

Por redes sociales se dio a conocer el video, reaparece y se encuentra en una de las carceletas de la ciudad de Pasto. Entre sus compañeros de celda, los cuales le animan a cantar, dio sus rimas.

“Stan la buena, voy a rapearles un temita por ahí que dice, soy millonario al sentarme a ver como brilla la luna, es arriesgado al decir que mi vida es como ninguna. Es monetario al pensar que después de tanto sigan en la duda, que pegarse ahora es fácil, pero no pegue a ninguna”, puntualiza ‘Big Stan’.

Según las palabras en el rap que expresa de manera espontánea, por primera vez de manera pública, señala su inocencia.

“El tiempo que tengo que pasar aquí va a ser para reconfortarme y salir siendo mejor, como no, un saludo para ti que me ves y que escuchas lo que dices solo de mí. Cosas que no son verdaderas y aún estoy aquí, siendo y comportándome como es un gran dmc”, añade a su rima, además le cancelaron el mes pasado un concierto en México por la presunta agresión a su expareja.

Los internautas reclaman a las autoridades por el video en el que fue registrado dentro de una carceleta, se cuestionan sobre el ingreso de aparatos electrónicos a dichas instalaciones por los custodios.

El nariñense fue capturado por autorización de un juez penal de control de garantías, cuando se disponía a viajar en un avión en el aeropuerto de la capital de Nariño. Las autoridades señalaron que durante las audiencias, el cantante Big Stan no aceptó los cargos imputados.

Su presunta inocencia, el rapero nariñense la rectifica en esta rima musical que emitió desde el centro carcelario, a pesar de que su ex pareja, ha señalado a la Fiscalía que recibió s enviados desde el teléfono celular por su presunto agresor, en los que presuntamente, la amenaza de muerte si llega a denunciarlo ante las autoridades.