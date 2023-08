Momentos de pánico vivieron tanto la mujer, como sus amigas, cuando vieron que el sujeto se lanzó hacia a ella con una actitud violenta a reclamarle. De un momento a otro sacó un cuchillo que llevaba guardado y fue allí que el miedo se intensificó.

Todo ocurrió en un establecimiento comercial en el sector de Corabastos, al suroccidente de Bogotá, donde la mujer departía con varias mujeres, cuando de repente en escena apareció su expareja sentimental, el cual la tomó y amenazó con hacerle daño.

De acuerdo con la mayor Andrea Arciniegas, perteneciente al comando púrpura de la Policía:

“Según manifiesta la víctima llevaban una relación de 5 años y hace 3 meses habían terminado. La pareja llegó a reclamarle que la mujer ya estaba con otro hombre sosteniendo una relación, por lo que la agarra del cuello y la tira al piso”.

Por fortuna, la mujer no fue atacada de gravedad no fue víctima fatal ya que sus acompañantes intervinieron a tiempo para que su expareja no la agrediera con el arma blanca.