Luego de que se conocieron los actores que estarán en ‘Betty, la fea’ para su tercera parte, dos de ellos quedaron bajo la lupa por declaraciones que ofrecieron sobre una persona que contaron causó molestias en las grabaciones.

Un periodista replicó este viernes 6 de octubre en Tropicana la afirmación de Julio César Herrera y Natalia Ramírez, que dejaron en evidencia a la celebridad “más insoportable” que pasó por RCN en esa telenovela.

“El peor de lo peor no fue alguien recurrente sino una señora que estuvo para un especial o para unos pocos capítulos: Cecilia Bolocco”, replicó el comunicador sobre la revelación de los actores.

A pesar de que en un momento se supuso que iban a hablar de Luis Mesa, que interpretó a Daniel Valencia y no estará en la tercera parte, en la emisora expusieron las razones de los actores para criticar a la exreina chilena.

Según la historia, la producción de la telenovela buscaba figuras reconocidas en la moda en esa época, por lo que acudieron a la chilena para darle mayor credibilidad a los sucesos en Ecomoda.

“‘Creo que fue el peor error’, dicen ellos. Qué señora tan inmamable [fue] Cecilia Bolocco. Llegó un punto [porque] me imagino que [Fernando] Gaitán precisamente habrá hecho una negociación, no bajo cuerda, sino como [que le habrán dicho]: ‘Cecilia, mira, no tengo plata, pero vas a salir en ‘Betty, la fea’, ¿por qué no vienes?’. Y Cecilia dijo: ‘Listo, yo voy pero tienen que haber muchos capítulos alrededor de mi persona’. Capítulos que nunca vimos y que nunca salieron porque, dicen ellos, que la idea era que parte de la historia era de Cecilia Bolocco como si ella fuera la protagonista”, relató el locutor sobre la anécdota de los actores.