green

Según E! News, la estrella de ‘Keeping up with the Kardashian’ aprovechó la visita de negocios a tierras armenias, raíces de su padre, Robert Kardashian, para bautizar a sus pequeños, pues esto hacía parte de un sueño que tenía hace tiempo.

En la catedral de Ejmiatsin, de la ciudad de Ereván, Kim celebró este importante sacramento para Psalm, Saint y Chicago, la única que no recibió la bendición fue North, pues ella ya había pasado por este proceso en Jerusalén, en 2015.

Kourtney también se encontraba en el lugar; allí acompañó a su hermana y sobrinos junto a sus hijos Mason, Reign y Penelope, quienes vistieron de blanco y se mostraron felices por la celebración.

A pesar de que en la mayoría de oportunidades las influenciadoras acostumbran a compartir con sus seguidores estos momentos, la esposa de Kaney West solo publicó una foto del templo en donde se llevó a cabo el bautizo, y el registro que hay fue capturado por algunos presentes.

Sin embargo, las hermanas asistieron junto a su cuerpo de seguridad y todo el equipo de producción del ‘reality’ del que hacen parte, por lo tanto, es posible que más adelante esto se emita allí.

Estas son algunas imágenes y videos del momento: