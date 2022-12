Tras un exitoso año para el puertorriqueño, ahora en medio de una entrevista con Billboard, Bad Bunny confirmó que el año entrante, 2023, será una época de descanso donde quiere enfocarse en su salud mental y física. Siendo esta una confesión que tomó por sorpresa a sus seguidores quienes tomaron aquel mensaje como un retiro de la música por un tiempo.

“El 2023 es para mí, para mi salud física, para mi salud emocional, para respirar, para disfrutar de los logros. Vamos a celebrarlo. Vámonos para aquí, vamos para allá. Vamos al bote… El 2023 es para mí, se va para estudio, se graba, pero nada de presión. Acuérdate de ti cabrón, le has dado duro con cojones”, aseguraba el intérprete de ‘Titi me preguntó’.

De inmediato, el boricua también se refirió a la presión que durante años viene teniendo al ser considerado como uno de los grandes exponentes del género urbano y ahora, los últimos tres años que ha sido declarado como el cantante más escuchado a nivel mundial en Spotify. “Me siento en control, una va cogiendo experiencia… Ahora mismo estamos en la época digital, todo el mundo tiene acceso a subir su música y de momento si explotaste, explotaste”, mencionaba el artista.

Una vez hablaba sobre esta nueva era que será el 2023 para él, también habló sobre lo que opina frente a las colaboraciones musicales y de los invitados que ha tenido en sus diferentes presentaciones, pues ha sido un tema bastante mencionado en sus redes sociales por los artistas que llama a la tarima.

“¿Cómo escoges a quién invitas a cada show?”, fue la pregunta realizada al Conejo Malo, la cual él no dudó en responder: “Trato de invitar a quien yo sienta que está disponible, que tengamos una colaboración dentro del tracklist de lo que estoy cantando también”, mencionaba en aquel entonces.

Después de un par de palabras más pronunciadas por el boricua, también quiso hablar de lo que para él significa colaborar en una canción con otro artista, considerándolo un momento muy íntimo que no con cualquier persona podría hacer.

“Ahora mismo estoy en un punto en donde que pase lo que pase, no estoy buscando que pase algo, por ejemplo, qué se yo, cuando se dio esa colaboración con Drake no fue que yo estuviera pensando, fue que todo se dio espontáneo, ahora es diferente, ahora las colaboraciones son diferentes, ahora todo el mundo quiere colaborar. El artista más grande que tú te imagines en la tierra, quiere colaborar. Yo las colaboraciones las veo muy distintas a como las ve otra persona, yo las veo como algo especial, es como que vamos a hacer una canción y a veces yo digo, es algo serio, tú estás diciendo cosas y estás con alguien que no se va a borrar, esto va a estar para siempre”, mencionaba el artista. Con esto el artista daba de qué hablar con sus diferentes confesiones, mientras se prepara para sus días de descanso después de finalizar su última gira.