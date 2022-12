El puertorriqueño acaba de recibir un reconocimiento por parte de Apple Music donde lo destacan como ‘Artista del año’, una mención que le hacen. “Se ha convertido en un símbolo de la migración de la cultura latina a la corriente principal global, remodelando la apariencia, el sonido y la sensación del pop moderno simplemente siguiendo a su propia musa. La superestrella puertorriqueña es Apple Music Artista del año”, comentaban en su perfil de Twitter.

El artista no dudó en agradecerle a la plataforma: “Gracias, no sabía que me iban a dar esto. Como siempre digo, todo lo que yo hago yo voy por ahí siendo yo y haciendo mi música, sintiendo las cosas. Por eso, porque los siento es porque me gusta, esto es parte de todo esto, de esa energía que intercambio con la gente y de hacer las cosas de corazón”, mencionaba en un video que publicaron en internet.