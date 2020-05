View this post on Instagram

How does Bad Bunny spend his lockdown? Hanging out with his girlfriend, watching 'Toy Story' and surprising the world. For our June cover story, the Latin-pop superstar talks about dropping two new albums a few months apart, his fight for justice in Puerto Rico and more. "There was no real meaning behind it," he says of his latest surprise-release, 'Las Que No Iban a Salir.' "I just thought, ’Damn. What people need is entertainment." Link in bio for the full story. Photograph by @gabrielaberlingeri. Styled by @stormssmoov / ¿Qué hace Bad Bunny durante la cuarentena? Estar con su novia, ver ‘Toy Story’ y sorprender al mundo. Para nuestra historia de portada de junio, el superestrella de la música urbana habla sobre lanzar dos nuevos álbumes con unos meses de diferencia, su lucha por la justicia en Puerto Rico y más. “No lo tenía planificado, ni pensado,” dice sobre su último lanzamiento sorpresa, ‘Las Que No Iban a Salir.’ “Solo pensé: lo que hace falta a la gente es entretenimiento.”