El puertorriqueño se robó todos los aplausos con el lanzamiento del video de ‘Yo perreo sola’; allí, sin ningún miedo se ‘puso’ senos y se vistió de mujer. El tema hace parte del exitoso disco ‘YHLQMDLG’, con el que ha roto sus propias barreras, como quedó demostrado con esta grabación.

Luego de que el colombiano estrenara junto a Evaluna, su esposa, el tema ‘Por primera vez’, en el que dejaron ver todo lo sucedido en su boda. Camilo decidió que era hora de sacar a la luz la segunda parte de los días más importantes de su historia de amor: la luna de miel, que quedó registrada en el video de ‘Favorito’.

El colombiano Esteman estrenó el “emotivo sencillo ‘Hasta que tu me quieras'”, con el que quiso conectarse “con sus oyentes siendo abierto, honesto, y vulnerable”. El músico siempre logra hacer clic con esos sentimientos nostálgicos que son difíciles de asimilar.

El intérprete también se unió a la iniciativa de ‘Concierto en casa’, que transmitió en su canal de YouTube y se puede ver dando clic aquí.

Ale, la cantante de 15 años que conquistó los oídos del dúo Pasabordo, lanzó su primer canción: ‘Besarte otra vez’, en la que estuvo acompañada de Jonathan y Gabo. El sencillo cuenta con varios ‘beats’ urbanos y uno de los protagonistas del video oficial es el ‘youtuber’ Paisa Vlogs.

A propósito de la crisis de salud que se vive a nivel mundial y que ha obligado a muchos a aislarse, el dúo Río Roma estrenó ‘El mundo no se va a acabar’, una canción que habla del amor y la necesidad de seguir adelante para tener ese beso que quedó pendiente.

Pese a que Dua Lipa no tuvo una buena semana, pues se filtró su disco, la artista sacó lo mejor de sí misma en ‘Break my heart’, su más reciente joya musical, que se desprende del anhelado álbum ‘Future nostalgia’.

Los reguetoneros siguen juntándose y sorprendiendo a sus seguidores, en esta ocasión fueron Dalex, Lenny Tavárez y Dímelo Flow quienes le pusieron un poco de sabor al viernes, pues estrenaron ‘Elegí’, una producción sensual que le habla a la intimidad más cruda.

‘Say yo’, el tema de moda en TikTok creado por la artista Doja Cat ya tiene video, que fue rodado en Los Ángeles, Estados Unidos. Con su exquisito rap ya ha conseguido más de un millón de reproducciones en la plataforma.

A propósito de las sensuales fotos que compartió Rosalía esta semana durante su cuarentena, parece que la española estaba replicando con ellas la caratula de ‘Dolerme’, una pieza llena de emotividad con la que desnudó su alma.

Pese a que el nombre ‘Dembow’ suene a título urbano, Juan Pablo Vega demostró que también puede llamarse así una canción lenta y nostálgica, que habla de un pasado y un deseo que no se cumplió.

Tini, que es una de las exponentes más importantes del pop urbano, mezcló su sensualidad con el ‘flow’ de Ovy On The Drums en ‘Ya no me llames’, una pieza que si bien podría ser cortavenas terminó convirtiéndose en una invitación para matar las penas bailando.

Kapla y Miky se desprendieron del perreo por un rato y sacaron su lado más romántico en ‘Nieve’, “una canción emotiva y dolorosa que deja en evidencia” el sentir que deja un adiós, ese que es más profundo cuando uno de los dos sigue enamorado. “Puede que en mi verano caiga nieve”, dice un estribillo.