Diferentes mujeres pudieron vivir esta experiencia y cantar junto a los artistas dos de sus canciones más conocidas: ‘I want it that way’ y ‘As long as you love me’.

En el ascensor de las oficinas de MTV en Nueva York, las personas pudieron abrazarlos, tomarse fotos y grabarlos mientras interpretaban las canciones en coro.

El video fue publicado por TRL (Total Request Live) y ya tiene más de 20 mil reproducciones y muchos comentarios de fanáticas que quisieran estar en el lugar de muchas que aparecieron en la grabación.