Eso confesó en una entrevista con ‘Lo sé todo’, luego de que le preguntaran si ha pensado en darle un hermano a Demian, el hijo que tuvo con el actor Marcelo Dos Santos.

“Me gustaría, pero la verdad es que ahorita estoy en mi segundo aire. Ya mi hijo tiene 19 años, está en Colombia compartiendo con su papá, que me parece es lo más justo, y pues yo no sé, no me ha llegado el gran amor como para yo volver a hacerlo, pero es una opción, tú sabes que la vida es de opciones”, expresó la artista.

Fue entonces cuando en la conversación le propusieron abrir una convocatoria para conseguirle pareja y ella, entre risas y molestando, lo aprobó, aunque en este momento está dedicada a su faceta musical.

“Sí, abramos una convocatoria [risas]. Sabes una cosa, la verdad no estoy afanada con buscar el amor. En esta etapa de mi vida quiero disfrutar lo que se me presenta, y pues si llega, llega; igual ya he sido madre, sigo siendo mamá, ya mi hijo está grande cumpliendo sus sueños, pero toda esa experiencia como madre ya la he vivido y no es que la vaya a extrañar, sino que sería una etapa totalmente diferente”, afirmó Geithner , y puntualizó:

“O sea, vamos a ver. La verdad no quiero hacer promesas, no quiero decir: ‘Sí, eso va a ser así’. A lo mejor los sorprendo el otro año; el otro año me llega el gran amor y digo: ‘¡Ay, caray, ahí viene la potrita! [risas]”.

