Al igual que otros influidores que utilizan sus redes sociales como un canal para impulsar marcas, vender productos o promover servicios de todo tipo, la cuenta de Paula servía con esos fines y contaba con más de 14.000 seguidores, informó La Red.

Un día, contó la modelo, recibió una solicitud de un supuesto anunciante para que le indicara un correo a donde enviar información sobre una tienda de bisutería y ella copió su correo personal sin saber a lo que se exponía:

“Yo le envié mi correo a ella; yo no vi me celular en todo el día y como a las 5 de la tarde me dijo: ‘puedes revisar tu correo, por favor, es que te acabo de enviar la información’. Cuando yo abro el correo automáticamente me llega un mensaje (Outlook) que decía: ‘entraron a tu correo’. ¿Cómo entraron? No lo sé”, manifestó Paula al programa.