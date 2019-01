El ataque al joven se dio en la tarde de este sábado, mientras se dirigía a la casa de su mamá. ‘La liendra’ se movilizaba en su carro y este recibió el impacto de varias piedras en su panorámico.

La reprochable situación se dio un día después de que el influenciador publicara una historia en esa red social diciéndoles a sus seguidores que volvió a su hogar luego de disfrutar de unas vacaciones en Cartagena. En el video, a modo de broma, el joven aseguró: “Quiero mucho a los costeños, pero no más. Si veo a un costeño, lo pateo”.

Después de ser atacado, ‘La liendra’ contó lo sucedido con varias historias que publicó en su cuenta de Instagram. “Simplemente pasaron unos manes en una moto y me dijeron que esto iba de parte de los costeños y de toda la gente de la Costa”, señaló en un principio el joven paisa.

Sobre el video en el que dijo que iba a patear a un costeño, el ‘instagramer’ aclaró: “Yo ayer hice una historia donde dije que si me encontraba a un costeño lo pateaba, pero yo lo dije en tono de humor, en tono de recocha. Yo ya les pedí disculpas, pero no pensé que fueran a reaccionar tan feo. Solo fue un chiste. No pensé que fueran a llegar a estos extremos”.

‘La liendra’ hizo evidente su tristeza por lo sucedido, insistiendo que su comentario sobre los costeños no fue otra cosa que un chiste y que pidió disculpas en repetidas ocasiones. A continuación, un par de imágenes de cómo quedó el carro del ‘instagramer’:

