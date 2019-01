El artista de Hollywood, recordado por producciones como ‘Dos hombres y medio’, ‘El efecto mariposa’ y ‘Locura de amor en Las Vegas’, aseguró que sus seguidores podrán enviarle mensajes directamente y aunque muchos aún no crean que esto es real algunos guardaron el número.

“Extraño tener una conexión real con personas verdaderas, mi comunidad. A partir de ahora me pueden enviar mensajes de texto. No voy a poder responderles a todos pero por lo menos podemos ser reales el uno con el otro y puedo mostrarles sin filtro lo último y lo mejor de mi mundo”, escribió en el trino.

Este es el tuit que después fue eliminado:

Aunque tiempo después Kutcher eliminó la publicación, varios usuarios tomaron la captura de pantalla y ya lo están agregando a sus contactos. Es más, varios han demostrado que él dejó un mensaje automático para quienes le escriban.

“Hola, soy Ashton. Este mensaje ha sido generado automáticamente para informarles que he recibido el suyo, todas las demás respuestas provendrán de mí. Asegúrense de dar clic en el enlace y grabar así su información de contacto de mí teléfono para que pueda escribirles”, detalló.

Ashton Kutcher tweeted his number and I am disappointed pic.twitter.com/mUdYhsxkA0

— 𝓗𝓑 (@halesnic0le) January 30, 2019