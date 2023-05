Este sábado, el artista estadounidense de raíces puertorriqueñas llegó a Lima (capital de Perú) para hacer su presentación en el evento ‘Reggaeton Lima Festival’.

Lo que parecía una visita más a dicho país terminó convertida en un episodio que llamó la atención de la mayoría de sus fanáticos, pues fue sorprendido por la Policía en un retén de control que estaba haciendo en plena vía pública.

El procedimiento quedó grabado en un video que circuló en redes y las reacciones no se hicieron esperar, pues para muchos de sus seguidores llamó la atención la forma en la que lo requisaron por varios segundos.

Según se aprecia en las imágenes, Austin Agustín Santos —nombre real de Arcángel— bajó de su camioneta en compañía de sus hombres de seguridad y algunos miembros de su staff, quienes lucían confundidos con lo que estaba ocurriendo.

No obstante, Arcángel siempre se mostró dispuesto a colaborar e incluso mantuvo sus brazos arriba sin poner resistencia a las peticiones de las autoridades.

De hecho, en un momento soltó una sonrisa luego de que los agentes le ordenaran bajar las maletas que llevaba en el vehículo para examinarlas.

En redes diferentes usuarios aseguraron que ese tipo de situaciones podrían dañar la imagen del reguetonero, ya que lo habrían parado por su pinta, señalaron algunos internautas.

“Sospechoso todo”, “con esa pinta no es extraño que lo detuvieran”, “se pasan”, “los policías solo hacen su trabajo”, “tiene cara de maliante, pero no se pasen”, “qué bueno, nadie debe tener privilegios”, son algunos de los comentarios que se leen en redes.

Posteriormente, y ya en el concierto, el artista se refirió a lo ocurrido y pidió un aplauso para las autoridades por hacer su trabajo.

“A mí no me joden. A un artista como yo usted no jode su imagen porque yo soy del barrio. A mí me hacen eso hasta en el lugar de donde vengo así que todo bien. Un aplauso para la Policía de Perú que está haciendo su trabajo, qué bueno”, dijo durante el ‘show’.