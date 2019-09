green

“Calero, tienes un apodo muy no heterosexual. ¿Es true or false que te dicen ‘Tati’?”, le preguntó Suso al nuevo presentador del mencionado concurso de Caracol, que respondió que así lo llamaban en su casa.

Entonces, el humorista agregó: “¿Pero saben que sos hombre?”. Calero se lo tomó con gracia y, antes de explicar la razón de ese sobrenombre, contestó: “Yo creo que ya no lo dudan”.

“Hace algunos añitos, que yo era un bebecito, creo que tenía una nana que se llamaba Ita. Entonces, yo le decía: ‘Ita, Ita, Ita… Tati, Tati, Tati’, y me quedé Tati”, dijo el presentador, y aseguró que, incluso, es probable que si hoy llama algún tío o primo y les dice que hablan con Carlos, ellos no van a saber quién es hasta que les diga su mote.

Luego de esas declaraciones hablaron otros integrantes de ‘Yo me llamo’, que se estrena este 24 de septiembre, hasta que el turno fue para el cantante Jessi Uribe, que confirmó que antes lo apodaban ‘Canino’.

“¿Por perro o qué?”, le dijo Amparo Grisales, y más adelante añadió: “¿O por cachorro? ¿Por cachorrito?”.

“Por ninguna de las dos. Hace mucho que no escuchaba eso. ¡Qué boleta!”, respondió Jessi, y continuó aclarando: “Cuando estaba pequeñito, no me salieron los dientecitos de aquí [muestra los de adelante] y me salieron fue los colmillos. Por eso, me pusieron canino. Pero no por perro; yo no soy perro. En serio que no, yo no soy así”.

Lo sucedido puede escucharse en los minutos 8:58 (la historia de Calero) y 14:39 (la de Uribe) de este video del capítulo del programa de Suso, que compartió Caracol Televisión en YouTube.