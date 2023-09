Apio Quijano ha decidido mostrar solidaridad a Sergio Mayer y se negó a cantar con el grupo ‘GB5’ en el 90’s Pop Tour, este grupo es uno de los más populares durante los 90 y el anunciar su reencuentro provocó fuertes emociones en el público, pero nadie espero que no invitarán a Sergio.

Una vez que el grupo anunció que volverían a los escenarios, sorprendió al público el notar la falta de Sergio Mayer, quién recientemente volvió a la fama por su participación en el reality ‘La Casa de los Famosos’; por lo que su falta en el reencuentro de ‘GB5’ provocó teorías entre los fans.

Muchos afirman que Sergio Mayer y el resto del grupo tuvieron problemas, esto llevó a que famosos hablaran del tema, entre ellos destaca Apio Quijano, quién en una muestra de solidaridad con su compañero de ‘LCDLFMX’ comentó que no subiría a los escenarios.

Apio Quijano se niega a compartir escenario con ‘GB5’

Apio Quijano pertenece al grupo de ‘Kabah‘ uno de los grupos integrantes del 90’s Pop Tour, durante este tour es normal ver a grupos como ‘GB5’ y ‘Kabah’ compartir escenario, por lo que Quijano señalo que no subiría al escenario mientras ‘GB5’ este ahí.

Fue durante una transmisión en vivo a través de TikTok, dónde Apio Quijano y Sergio Mayer hablaron del tema, momento en el que Mayer expresó su sentir al no poder compartir escenario con su amigo y excompañero de reality.

“Qué lástima que no vamos a poder compartir escenario en los 90s”… comenzó diciendo el ex integrante de Garibaldi, Sergio Mayer. “Yo te voy a decir algo, para que estés tranquilo. Yo no me voy a subir en las canciones de GB5″, interrumpió Apio Quijano

Mayer no pudo ocultar su emoción al escuchar las palabras de su amigo, y comenzó a agradecer por su solidaridad, a lo que los usuarios también comentaron que era un gran gesto.

