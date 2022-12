Desde que la pareja dio a conocer la dulce espera de su primera hija, nos han demostrado que atraviesan por uno de sus mejores momentos, pues sus redes sociales se llenan de tiernos videos y fotografías donde ya incluso muestran los primeros ‘outfits’ de su pequeña o por lo menos así lo ha dejado ver su esposa en sus historias, cuando publicó hace unos días un video donde muestra a su esposa, Anuel AA comprándole los primeros tenis a su hija.

Y es que toda esta noticia se dio a conocer en medio de rumores donde aseguraban que la pareja estaba atravesando por una crisis matrimonial después de tan solo unos meses de anunciar su compromiso marital.

Sin embargo, su vida dio un giro inesperado con aquel anuncio y desde entonces parece que entre ambos florece solo amor y actos tiernos. De hecho, recientemente la dominicana publicó un video en sus historias de Instagram donde mostraba uno de los gestos más nobles y tiernos del músico; y es que aquella grabación derritió de ternura a sus seguidores al ver cómo era el músico con su esposa y con la hija que ambos esperan.

A sus más de seis millones de seguidores, la ‘influencer’ compartió el video en el que se podía ver recostada en el asiento del jet privado que tiene con Anuel, mientras él estaba acostado sobre ella acariciando y besando su barriguita dejando ver su avanzado embarazo.

Pero lo que en realidad conmocionó al público no solo fue el video, sino el texto que decidió escribir sobre la publicación, dejando una romántica dedicatoria para él, donde además ambientaba con la reciente canción del puertorriqueño llamada “monstruo”, la cual le dedicó a ella y en cuya video musical muestra imágenes de su relación.

“El detalle es que detrás de ese monstruo esa persona fuerte y con el corazón noble que me enamoró, eres el mejor padre del mundo, te amo con mi vida. Cada día es una aventura contigo y quiero vivir el resto de mi vida a tu lado. Me encantas, siempre que me necesites estaré para ti”, comentaba la futura madre, destacando una faceta que no muchos conocen de Anuel ya que en la mayoría de ocasiones lo perciben como una persona seria y alejada de su familia, así que aprovechó su esposa para mostrar el lado noble de boricua.

Rápidamente aquella publicación se presentaba para que sus fanáticos no dudaran en reaccionar ante el tierno clip y resaltaran la bonita familia que ahora han creado entre los dos.

Por ahora, la esposa de Anuel sigue cuidándose porque en algunas semanas podrían darle la bienvenida a su hija, quien además ya tiene nombre, según lo dio a conocer el cantante cuando aseguró que se llamaría Cataleya, inspirada en la protagonista de una película colombiana y que, además, también significa el nombre de una flor que a ambos les gusta.