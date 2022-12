Anuel AA y su esposa atraviesan actualmente la mejor de sus épocas en cuanto a su relación, o por lo menos eso hacen ver en sus redes sociales después de haberse casado y meses más tarde haber confirmado que esperan su primer bebé juntos, el cual también anunciaron en ese mismo instante que se trataba de una niña la cual llamarán Cataleya.

Todo esto, se dio a conocer después de semanas en las que se escuchaban los fuertes rumores de que ambos atravesaban por una crisis matrimonial, al no ver ninguna fotografía juntos en sus perfiles cuando al inicio de su romance subían varias de manera seguida.

Sin embargo, no todo ha sido color de rosa para la pareja de cantantes, ya que una de las madres de una de las hijas no reconocida por Anuel AA ha reaccionado ante la noticia del embarazo de la ‘influencer’ dominicana y lo ha hecho de una manera que ellos puntualmente no esperaban. Fue a través de sus historias donde Melissa Vallecilla, publicaba un mensaje de “Maldito payaso”, haciendo referencia a lo que actualmente vive el cantante.

El puertorriqueño ahora ha negado la posibilidad de tener una hija con aquella mujer, mientras ella asegura que la pequeña fue fruto de una relación fugaz que tuvieron antes de que Anuel estableciera su romance con su actual pareja. El intérprete del género urbano ha estado en una entrevista para el programa BibBoy TV, donde habló sobre su vida familiar y aseguró que solamente tiene dos hijos en la actualidad: Pablito de 9 años y la hija que ahora espera con la dominicana, la cual nacerá en abril del 2023.

“Estás a punto de tener una princesa”, comentaba el conductor del programa radial, a lo que el músico respondió: “Sí, ella tiene cinco meses de embarazo, es mi primera niña y mi hijo tiene nueve años” señalaba dejando por fuera a la pequeña niña que nació hace algunos meses.

Recordemos que Anuel nunca había aceptado aquella niña, sin embargo, según Melissa, el cantante le había dicho que respondería por ella por lo menos económicamente, aunque cuando empezó su romance con su esposa se desentendió por completo de ello y dejó de contestar los mensajes que la modelo le enviaba para que respondiera por su hija.

Por ahora, se desconocen los trámites que realizará Vallecilla frente a lo ahora comentado por el puertorriqueño, pues lo que muchos aseguran es que podrá irse por el aspecto legal y poner un par de denuncias, pero para ello tendría que hacer alguna prueba de ADN y, por ende, esta debe solicitarse al cantante para que apruebe ante una tutela.

Mientras tanto, el reguetonero se encuentra bastante feliz con la familia que ahora está formando al lado de su esposa, ya que en repetidas ocasiones mencionaron su deseo de ser padres de una niña y eso es lo que ahora se le ha cumplido y están a pocos meses y semanas de conocer al amor de sus vidas, mientras Pablo el hijo mayor de Anuel también se ha dejado ver bastante feliz durante la dulce espera.