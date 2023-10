Anuel AA, el cantante de música urbana oriundo de Puerto Rico, recientemente compartió una foto con un fuerte mensaje a través de la plataforma Instagram.

La fotografía, en la que se leve en una cama de hospital, dejó preocupados a sus fanáticos al revelar que fue sometido a una cirugía de emergencia y anunció que, por el momento, no seguirá trabajando, ya que quiere enfocarse en su salud y bienestar.

Además de anunciar la cirugía a la que se sometió, también comentó que su nuevo EP “Rompecorazones”, que debía estrenarse en dos semanas, fue pospuesto hasta nuevo aviso. Adicionalmente, se disculpó con sus fanáticos por posponer el lanzamiento.

“Me operaron anoche de emergencia, solo Dios sabe el porqué de las cosas, fue cuestión de vida o muerte, no puedo seguir trabajando ahora mismo. Gracias a Dios estoy vivo, eso es lo único que me importa. #Rompecorazones iba a salir en dos semanas, pero ya no (pospuesto hasta nuevo aviso, les doy la fecha rápido que sepa qué va a pasar conmigo)”, comenzó escribiendo.

“Perdón por quedarles mal a mis fanáticos con el cambio de fecha atrasándolo más, sé que llevan esperándome y yo me (…) para recuperar mi carrera después de que casi me la destruyo yo mismo y tengo un plan de trabajo demasiado HP, es la primera vez que tengo un equipo de trabajo real como todos los otros artistas de la élite, pero sí este es el plan de Dios”, siguió escribiendo.

Aunque se desconoce la causa de la cirugía de Anuel AA y su estado de salud actual, sus fans han dejado mensajes de apoyo como “Recupérate pronto padre”, “Dios te cuide bro te tengo en mis oraciones”, “Primero la salud mi bro bendiciones recupérate pronto”, entre otros.

