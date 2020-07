green

“¿Cuál ha sido el antojo que más duro le ha tocado a Pipe buscarte o el más raro?”, fue el interrogante que le envió uno de sus fans, por lo que la ‘influencer’ respondió:

“No tengo uno ‘raro’ o no sé si esto sea raro, pero el que no he podido cumplir es el de una Pony Malta con leche”.

Luego, Luisa Fernanda W escribió algunas risas y explicó que no ha sido por su novio que no ha cumplido el antojo, sino porque ella no toma leche.

“Jajaja, no consumo lácteos”, aseguró la famosa digital, que en la dinámica también afirmó que, con su amor, en agosto publicarán el video de la canción en la que revelarán el nombre de su bebé, aunque ‘Lo sé todo’ le habría dañado la exclusiva.

Igualmente, la novia de Pipe Bueno aclaró que ya tiene seis meses de embarazo y explicó que la ecografía que publicó esta semana no fue tomada el día que la compartió, sino cuando apenas tenía 20 semanas de embarazo.

Aquí, las publicación en la que Luisa W —que hace unas semanas le armó una escena de celos a su novio— se refirió a su antojo no cumplido y, luego, la de la explicación sobre la ecografía.