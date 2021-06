Este lunes, Lina Tejeiro publicó un jocoso video en Instagram que hasta el momento tiene más de 270.000 ‘me gusta’ y miles de comentarios.

La actriz escribió “chinga tu madre” y una carcajada junto al video, que se ganó buenos comentarios de varias personas reconocidas, como su colega Laura de León, con quien actuó en ‘La ley del corazón’, Camila Esguerra, integrante del grupo Ventino, la actriz Alejandra Ávila y las influenciadoras Silvy Araujo, Mara Aldana, entre otras.

Sin embargo, lo que más llamó la atención de las reacciones en el video de Lina Tejeiro fue el ‘me gusta’ de su ex Andy Rivera, sobre todo por el contenido de la canción.

“Chingas a tu madre. Dicen que estás hablando mal de mí, diciendo que la tóxica yo fui, y pa’ que digo que no, si la neta es que pues sí, pero no maches no se tiene que enterar todo el mundo, no hables de mí, ok”, dice la canción que canta Lina y que según dijo, el audio le pertenece a la actriz Paloma Cedeño.

“Y si el otro día yo te marqué, fue por accidente no porque me acordé, pero aprovechando en tu casa mi cepillo de dientes yo dejé. ¿Puedo pasar por él? Para ver si en tu casa te pillo y vuelves conmigo…”, sigue la canción.

A Andy Rivera se le escapa ‘like’ en video de Lina Tejeiro cantando