Al también ‘influenciador’ de moda le hicieron la pregunta, a propósito del video que subió el 20 de julio a Instagram, en donde se declaraba abiertamente bisexual, una grabación que, según él, “muchos” estaban esperando “hace mucho tiempo”.

“Hace nueve meses, en el edificio donde vivía, había unas áreas comunes que nunca me prestaban. Un amigo actor se estaba quedando en mi casa y me dijo que grabáramos unas cosas en la terraza. Hablamos con la administradora, le dije que había hecho la solicitud como once veces. Ella me dijo: ‘Yo no voy a tener una charla con un homosexual, ni tengo por qué conversar con un marica’ ¿!Ah!?… Le dije hasta cacho”, recordó Andrés Simón en la revista.

Sin embargo, ese no fue el único episodio de discriminación que vivió, pues en Ciudad de Panamá también le hicieron ‘pasar un mal trago’: “Estaba saliendo con un chico, e íbamos caminando por el Centro Histórico molestado, le agarré la mano. Se acercan dos policías y nos dicen: ‘¡No! qué pena, pero aquí no se pueden agarrar la mano dos varones, se tienen que soltar, eso no está permitido en Panamá. Aquí en el centro de Panamá no nos gustan los maricas’”.

El actor le respondió que eso no estaba prohibido ni ahí ni en ningún país de América, aunque confesó que “nunca había sentido algo así”, pero la experiencia le sirvió para entender mejor “la lucha de toda esa gente LGBTI de los años 60 y 70”.

Como lo dijo en la grabación en la que habló de su orientación sexual, Andrés Simón se ama y acepta hoy como es, así su etiqueta de bisexual genere mucha resistencia, incluso dentro de su comunidad. Eso sí, no negó que siente mayor atracción por los hombres.

Este fue su video de hace un poco más de un mes: