Noticias Caracol tuvo un cambio hace un tiempo que fue todo un reto, ya que no sabían si a la audiencia le iba a gustar o iba a preferir cambiar de canal: la salida de Juan Diego Alvira y la inclusión de Andrés Montoya como presentador de la primera emisión.

(Ver también: Así se veían Vicky Dávila y Jorge Alfredo Vargas cuando hacían pareja en TV, hace 25 años)

Montoya era parte del grupo de periodistas de Medellín, pero la vida le cambió cuando lo llamaron para hacer un giro de 180 grados y vivir en Bogotá para ser el presentador oficial de la emisión matutina.

Así lo confirmó en dialogo con el programa ‘La Red’ del Canal Caracol, en donde contó qué cambios ha tenido y la mayor dificultad a la hora de asumir este importante reto profesional.

En cuanto al mayor reto y dificultad que ha tenido en su nueva vida en la capital colombiana ha estado el tema de su hijo, ya que “está allá en Medellín, cumpliendo casi 5 años. Hay un niño que va creciendo que cada día tiene más sorpresas, unas capacidades fantásticas, una forma de ver el mundo de manera muy especial y particular y todo eso como un papá presente y que está pendiente de su crecimiento y desarrollo, pues cuesta mucho, cuesta perderse esa cotidianidad que es lo más lindo que hay”.

Además, agregó que pese a que se divorció hace un tiempo de su pareja, por ahora está tranquilo y no está buscando una nueva relación. “En este momento de mi vida estoy enfocado en mi hijo, mi trabajo y, en primer lugar, en mí y todo lo que eso implica. No estoy en ninguna relación ni tampoco busco estarlo por ahora”, dijo el periodista antioqueño.

Lee También

Finalmente, en cuanto a cómo pasa sus momentos libres conociendo la nueva ciudad, Montoya agregó: “Me gusta hacer ejercicio por lo menos tres veces a la semana y aveces también me gusta aprovechar el aire libre, aunque no he encontrado el lugar específico. Me gusta ir a ciclovía y tener una vida saludable, pero lo que más me gusta hacer es comer rico. Me gusta ir a probar propuestas gastronómicas nuevas y esta ciudad tiene muchas opciones“.

(Ver también: Érika Zapata, de Noticias Caracol, estalló por enredo que la tiene “triste” y “aburrida”)

Por lo pronto, Montoya sigue con su tarea todas las mañanas de despertarse a las 3:30 para llegar al canal a las 4:30 y comenzar la emisión para llevarle todas las noticias a los millones de televidentes colombianos.