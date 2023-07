Mientras Carlos Calero vive un difícil momento personal fuera de la pantalla chica, en Caracol Televisión se vive una celebración que tuvo un momento muy particular frente a las cámaras.

Así fue como Alejandra Giraldo paró en plena emisión de Noticias Caracol a su jefe, Juan Roberto Vargas, para evitar que se retirara, con la intención de entablar una interacción sorpresiva.

Alejandra Giraldo dejó frío a su jefe en vivo en Noticias Caracol pic.twitter.com/uDUrsIp6wL — Ana (@PuraCensura) July 10, 2023

“No señor, espere, qué pena interrumpirlo, pero es que usted no se puede ir todavía porque es que acá tenemos una invitada de lujo”, afirmó Giraldo, en la presentación a María Lucía Fernández.

Vargas aseguró que, por la risa de su colega, la identificó de inmediato, en medio de los recuerdos que ambos tuvieron como los primeros presentadores de Noticias Caracol, hace 25 años.

“Uy mi Malú, me movió fibras del corazón no me haga eso”, le reconoció el director actual del informativo a la periodista, de quién exaltó que fue con la primera persona con la que él presentó un noticiero.

“Yo era un reportero que venía de cubrir política y economía del noticiero CM& y, de un momento a otro, Yamid Amat, el maestro, me sienta en un set y me nombra subdirector de Noticias Caracol”, relató.

De hecho, como parte de esas remembranzas en la conmemoración de 25 años del noticiero, mostraron cómo lucían en esa época Javier Hernández Bonnet y otras figuras en ese momento.

¿Cuándo arrancó Noticias Caracol en Colombia?

De acuerdo con la conmemoración que llevó al llamativo momento, el noticiero de Caracol Televisión tuvo su primera emisión el 10 de julio de 1998, cuando empezó el mencionado canal.

María Lucía Fernández recordó que el espacio en la televisión nacional arrancó a funcionar con motivo del comienzo del Mundial de Francia en 1998, donde Colombia participó.

Lo cierto es que este lunes 10 de julio de 2023 se cumplieron 25 años de Noticias Caracol desde la primera vez que estuvo al aire, bajo la batuta de Yamid Amat en la dirección del medio informativo.