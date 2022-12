Este año ha sido muy movido para Andrea Valdiri, quien además de crecer profesionalmente, se casó y, también, ha tenido que lidiar con su expareja, Lowe León, por el tema de la paternidad de Adhara, la hija mejor de la bailarina.

(Vea también: Andrea Valdiri reveló la razón por la que se separaría de Felipe Saruma)

De hecho, hace unas semanas la creadora de contenido y el cantante se reencontraron para practicarle una prueba de ADN a la niña, misma que fue ordenada por un juez, luego de una larga batalla legal.

Hasta el momento, ninguno de los dos ha revelado el resultado de la misma, pero hace poco se filtró las posibles conclusiones de dicho test de paternidad.

Lo cierto, es que, al parecer, Valdiri decidió finalizar este año ingresando a un quirófano.

Hace poco, la ‘influenciadora’ recurrió a su cuenta de Instagram para revelarle a sus casi 9 millones de seguidores que se sometió a un procedimiento estético.

La mujer, de 31 años, apareció en sus historias luciendo una especie de faja que cubre, por completo, su cuello, papada, quijada y orejas, e indicó que luego dará todos los detalles de lo que se hizo.

“No me pregunten, pero yo después les digo que me estoy haciendo. Voy a quedar más bella”, aseguró la barranquillera.

Asimismo, explicó que no podía hablar mucho porque le duele, y que más adelante compartirá con sus seguidores un video del procedimiento.

“Grabé todo para que vieran, porque a mí me encanta mostrar todo lo que me hago ya que nunca les he escondido nada. Si puedo decir mis secretos para que ustedes también se pongan bellas, yo se lo voy a decir”, concluyó.