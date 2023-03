La vida de Andrea Valdiri es de gran interés para sus 8,9 millones de seguidores en Instagram quienes, constantemente, están al pendiente de cada cosa que publica, especialmente cuando se trata de su área sentimental o familiar.

Su relación con Felipe Saruma ha sido uno de los temas más comentados desde hace un año cuando se hizo público su romance y su posterior boda. La pareja es una de las más admiradas de la farándula colombiana pues, además de esposos, son muy buenos amigos y cómplices.

¿Qué le pasó a Andrea Valdiri?

Este fin de semana, la bailarina barranquillera le celebró el cumpleaños número 12 a Isabella, su hija mayor. Durante la fiesta, ‘La Valdiri’ se accidentó, ya que se cayó de una motocicleta y sufrió algunas heridas en sus piernas y brazos.

“En el cumpleaños de mi hija yo la pasé tan bueno que casi me mato en una moto porque volé y él me hizo volar, pero Isabella la pasó súper divino, estas son heridas de guerra, la dimos toda”, dijo la también empresaria mientras enfocaba con su celular los moretones y raspones que se hizo.

(Lea también: Andrea Valdiri se hizo nuevo retoque estético: "Yo vivo de la imagen")

El video fue compartido por una cuenta que sigue la vida de los famosos y los internautas no dudaron en dejar su opinión. “Ya está vieja para andar en esas”, “por andar de payasa”, “te diste duro”, “menos mal no pasó a mayores”, “eso no son penas, a seguir machi”, “por Dios, te caíste muy feo, al parecer”, “pero mujer hay que tener más cuidado”, “machi que son esas travesuras tuyas”.

La celebración se llevó a cabo en un campo de ‘paintball‘ donde la niña estuvo acompañada de sus amigos más cercanos. Además, disfrutaron de comida y el tradicional ponqué de cumpleaños.

Tierna sorpresa de Felipe Saruma a Isabella Valdiri

Felipe Saruma, esposo de Andrea Valdiri, quiso sorprender a Isabella en su cumpleaños. El santandereano pasó por el colegio de la niña junto con su mamá y la profesora de violín de ella. La idea era que ellos tres se bajaran del carro antes que Isabella se subiera y le entregaran un peluche de su anime favorito junto con varios globos de cumpleaños.

Mientras la profesora tocaba el violín y Saruma y su mamá cantaban el ‘Feliz cumpleaños’, la niña sintió un poco de pena y quiso subirse rápidamente al carro para que sus compañeros no la vieran. Posteriormente, se observa que la llevaron a comer y a comprar algunas cosas de su agrado.