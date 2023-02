La empresaria Andrea Valdiri es una de las famosas más activas en las redes sociales. Sus 8,9 millones de seguidores en Instagram han sido testigos de algunas de las polémicas que ha protagonizado a lo largo de los años; unas han tenido que ver con su vida sentimental y otras, por algunas diferencias con otras creadoras de contenido.

(Vea también: Andrea Valdiri pagó avioneta para revelación de género del bebé de su empleada doméstica)

View this post on Instagram A post shared by ANDREA VALDIRI 🇨🇴 (@andreavaldirisos)

¿Qué procedimiento estético se hizo Andrea Valdiri?

En las últimas horas, ‘La Valdiri’ contó a través de sus historias de Instagram que se sometió a un procedimiento estético. La noticia tomó por sorpresa a muchos de sus seguidores, pues algunos de ellos afirman que la bailarina no necesitaba realizarse más cosas para verse bonita pues así estaba “perfecta”.

Primero publicó una foto donde se ve con una faja para la cara. Junto a la imagen escribió: “hoy les voy a contar esta historia”. Luego, apareció acostada en una camilla mientras la preparaban para hacerle un procedimiento quirúrgico que consistió en una lipopada.

“Les voy a contar por qué me hice este proceso. Es que tenía un gordito que no se me quitaba con nada, entonces me hice la lipopada… Para las fotos se ve y ustedes saben que yo trabajo con eso, siempre se me veía un gordito en todos los videos”, aseguró la barranquillera.

Valdiri aseguró que, durante su embarazo de Adhara, su hija menor, llegó a pesar 90 kilos y aunque los bajó rápido, le quedó una pronunciada papada con la que no se sentía a gusto especialmente porque estaba afectando su imagen. “Cuando yo estaba embarazada de Adhara pesaba como 90 kilos, los bajé rápido, pero entonces me quedó la papada así que le dije a la doctora, ‘déjame bella, sécame, gorda, sécame’. Yo vivo de la imagen, esto vende, hay que cuidarla. Los retoques que me hago son bien hechos, que se vea que me hice algo, pero no me cambié el rostro. Yo soy de las pocas que muestra las cosas que se hace en el cuerpo, pero ojo, bien hechas mi amor, con los que son”, aseguró la ‘influenciadora’.

(Lea también: Andrea Valdiri, borrada del Carnaval de Barranquilla; este año tampoco desfiló)

¿Qué cirugías estéticas tiene Andrea Valdiri?

La generadora de contenido barranquillera ha sido halagada pero también criticada por las cirugías estéticas que se ha realizado.

Hace un tiempo se realizó un aumento de senos para que fueran acordes con el tamaño de su espalda y su estatura. “Tenía 420, mi amor, en esta cosita bella, deliciosa, pero me coloqué 510, ¿por qué? Porque no quería que me hicieran las te…entonces me aumenté un poquitico, eso no se nota porque yo soy espaldona y soy grandota”, dijo.

Otro de los procedimientos que se hizo fue reducción de sus glúteos pues durante el embarazo de su hija, la grasa se le acumuló en esa zona del cuerpo. También se mandó quitar parte de la grasa de sus piernas y su abdomen fue retocado.