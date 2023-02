Andrea Valdiri y Felipe Saruma conforman unas de las parejas de ‘influencers’ más famosas del país. La barranquillera y el bumangués sorprendieron en abril del año pasado con su repentina boda donde se mostraron más enamorados que nunca y en compañía de las dos hijas de la creadora de contenido, Isabella y Adhara.

Gracias a los millones de seguidores que tiene cada uno en sus cuentas personales de Instagram, su creatividad no falla; las bromas y los sustos, tampoco, especialmente uno muy llamativo que se ‘inventó’ recientemente la barranquillera de 31 años y que hizo “enojar’ al bumangués de 24.

Hace unos días, ‘La Valdiri’ grabó uno de sus contenidos en el clóset que comparte con su esposo en su casa campestre a las afueras de su ciudad natal.

Entre risas nerviosas, el hombre trató de protestar, pero su esposa hizo caso omiso.

“¿Y usted por qué no coge sus cosas y lo hace con lo suyo? ¿Por qué tiene que coger lo mío? Artista resultó la señora. No tenían otro videito qué hacer que coger mi ropa” , pronunció.

Las elecciones de Andrea preocupaban cada vez más a Felipe, pues finalmente escogió un buzo, sin estrenar, y una camiseta estampada, de las favoritas del ‘influencer’. Lo que pocos se esperaban era que se iba a tomar su trabajo de ‘diseñadora’ muy en serio y fuera a cortar las prendas para convertirlas en faldas y blusas cortas. Horas después, Andrea Valdiri mostró, entre risas, el disgusto de Felipe Saurma.

“Coshi no me habla, coshi, amor, pero fueron los más baraticos ¿por qué no me hablas?”, y él, dándole la espalda en su cama, se mostraba muy serio, “No es el valor sino lo que a mí me gustaban, le voy a coger todo ese clóset cuando haga mis videos”, finalizó.