green

Esta semana, Andrea Valdiri se volvió tema de conversación en redes sociales luego de que bebiera saliva de unos amigos y vomitara por eso. A cientos de personas les pareció inapropiado lo hecho por la modelo costeña, sobre todo ahora donde las acciones de autocuidado se han hecho tan importantes por cuenta de la pandemia de COVID-19.

“Se me bajó hasta la presión. ¡Qué vaina tan horrible!”, comentó Valdiri en el video que grabó para realizar el reto que surgió en medio de un juego que la famosa digital hizo con sus allegados a través de un dado en el que estaban las penitencias.

A pesar de las numerosas críticas que recibió, ella no se arrepintió de lo que hizo y manifestó que era equivocado que compararan su reto con la propagación del coronavirus en Barranquilla.

“Me criticaron mucho con el tema de la vomitada. Que no, que el coronavirus… Mira, lo que esté pasando ahora en Barranquilla no es mi culpa. Eso es que la gente no se concientiza del problema. Ahora no venga que porque a Valdiri la escupieron los amigos entonces el coronavirus, qué mal ejemplo, no, no, no”, aseguró Valdiri en su cuenta de Instagram, respondiéndole a un seguidor que le preguntó cómo estaba después de la vomitada que protagonizó.

Por último, la barranquillera descargó su molestia contra los medios de comunicación, a los que calificó como morbosos. “Yo soy una pelada demasiado franca y se los tengo que decir: aquí los medios de comunicación valen verga. Valen verga porque, en cierta manera, siempre colocan el morbo”, concluyó.

Este es el video de la opinión con la que se defendió Valdiri de las críticas que recibió en los últimos días: